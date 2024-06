Dni Otwartych Piwnic Winiarskich w długie majowe i czerwcowe weekendy to już tradycja, do miana cyklicznej aspiruje też otwarty weekend Wieży Braniborskiej. Ten w tym roku odbędzie się ponownie, organizuje go Fundacja Tłocznia w ramach Lata Muz Wszelakich.

Wieżę Braniborską będzie można zwiedzić 13 i 14 lipca. W planie jest uruchomienie kawiarni, ale także pokazy astronomiczne, koncert i spacery z przewodnikiem po Wzgórzu Braniborskim. W ubiegłym roku, według szacunków organizatorów wieżę w weekend odwiedziło ponad 3 tys. osób.