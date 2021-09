Trwa jubileusz 75-lecia żużla w Zielonej Górze. Z tej okazji w naszym winobraniowym studiu gościmy codziennie przedstawicieli Falubazu, ale klub to nie tylko żużlowcy, ale również działacze.

Od wielu lat w klubie jest Michał Pepiński. Początki jego pracy to lata 70’. Dziś pan Michał jest przewodniczącym komisji rewizyjnej w stowarzyszeniu ZKŻ. To on przed laty namówił do wejścia w żużel Zbigniewa Morawskiego i w Zielonej Górze mieliśmy przez kilka lat show w iście amerykańskim stylu.

Zbyszek Morawski, który ma rodzinę w USA, który wie, jak się organizuje duże imprezy, przyjeżdża do Zielonej Góry, bierze duże kredyty i robi kapitalne widowiska. Amerykańskie show, cheerliderki, pompony, race, fajerwerki, występy zespołów i świetnie ubrani oraz wyposażeni żużlowcy. To nie mogło trwać długo, Zbyszek w końcu się zadłużył i mieliśmy kłopoty.

Działacz przyznaje, że bardzo przeżył spadek zielonogórzan w tym roku. Co zrobić, by szybko wrócić? Potrzebne wszystkie ręce na pokład – zaapelował kilka razy w Radiu Index.

Tu jest olbrzymie grono ludzi. Zjednoczmy się, pomóżmy sobie nawzajem, stwórzmy fajny klimat i wejdziemy z powrotem do ekstraligi. Ja jestem pewien.

