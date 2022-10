Zielonogórscy seniorzy wiedzą jak i gdzie świętować. Swoje coroczne święto – czyli Dzień Seniora – kolejny już raz obchodzili w pełnej egzotycznych roślin zielonogórskiej Palmiarni. Były życzenia, rozmowy przy kawie i słodkościach, a na wieczór zaplanowano nawet tańce.

Bo jak mówią zielonogórscy seniorzy – aktywność to najlepszy sposób na emeryturę. Jakie zatem formy aktywności zielonogórscy seniorzy lubią najbardziej?

Nasuwa się także pytanie – czego młodsze pokolenia mogą pozazdrościć seniorom? Odpowiedź zna Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry.

Możemy im zazdrości kondycji, krzepy. I też przede wszystkim znajomości życia, oni przeszli bardzo dużo, w tym wojnę.

Dodajmy, że zielonogórscy seniorzy okazję do świętowania mają dwa razy w roku. Pierwsza z nich to właśnie Dzień Seniora, druga to Dzień Pionierów.