To będzie impreza trochę inna niż zwykle, ale nie mniej ciekawa. W zielonogórskim sztabie trwają przygotowania do 29. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Zakończyła się rejestracja wolontariuszy. W mieście będzie kwestować 325 osób. Pojawiły się pierwsze orkiestrowe puszki – na razie w sklepach. Do wolontariuszy dotrą razem z identyfikatorami. Zbiórka pieniędzy odbędzie się w reżimie sanitarnym.

Wolontariusz przede wszystkim będzie nosił maseczkę. Nie będzie mógł nalepiać serduszka bezpośrednio tej osobie, która wpłaci pieniądze, będzie je tylko przekazywał. Jeżeli chodzi o rozliczanie, to też będzie to w trochę innej formie, bo dojście do banków i osób liczących pieniądze będzie ograniczone. Ochotnicza Straż Pożarna będzie nam pomagała w tym, żeby rozdzielić wolontariuszy, żeby zachować odległości. Będą przekazywali puszki, te puszki będą wędrowały do banku, gdzie będą liczone pieniądze. Oczywiście w pełnym reżimie sanitarnym, czyli będą maseczki, przyłbice i rękawiczki dla osób liczących pieniądze.

Członkowie sztabu pracują głównie w internecie. W formie online poprowadzą szkolenie dla wolontariuszy. Będą też transmitować koncerty w dniu finału. Nie rezygnują jednak z plenerowej sceny.

Chcemy trafić do mieszkańców, którzy siedzą w domach, na osiedlach. Wiadomo, że ruch jest teraz ograniczony. Będzie zrealizowana mobilna scena w formie TIR-a. Ta scena będzie jeździła w dzień finału po dzielnicach, po osiedlach. Na scenie będą występy, DJ, muzyka. To tak zwana Mobilna Scena Gorących Serc. Myślę, że to coś fajnego, nowoczesnego, coś czego jeszcze nie było w mieście w trakcie finału. Jak nam się to sprawdzi, może będziemy to powtarzali, nawet jak nie będzie COVID-a.