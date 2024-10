Współpraca z uczelniami to jest coś co pomaga rozwijać firmę i dokładamy swoja cegiełkę do rozwoju nauki. To powoduje że inżynierowie są lepiej wykształceni i są obyci z narzędziami z którymi po studiach będą mieli do czynienia na co dzień w pracy. Istotne jest korzystanie z bieżących technologii i ten rytm należy utrzymać. Dziur do zasypania, a ciągle porównujemy się z zachodem, jest jeszcze sporo