W Strefie Płatnego Parkowania będzie zamontowanych 38 nowych parkomatów. Sprzęt dostarczy firma, która wygra przetarg ogłoszony przez urząd miasta. Montaż parkomatów jest konieczny tam, gdzie strefa parkowania została poszerzona. Obecnie sięga m.in. ulicy Ceglanej, Dąbrowskiego i Wandy.

Przypomnijmy, że obecnie opłaty za parkowanie w mieście są zawieszone. Po ich przywróceniu kierowcy zapłacą 3 złote za godzinę postoju. Strefa parkowania będzie funkcjonować do godziny 17:00. Do 100 złotych wzrośnie abonament tygodniowy, a do 300 – miesięczny.

O zmianach opłat za parkowanie w Zielonej Górze pisaliśmy w styczniu, gdy opublikowany został nowy cennik.