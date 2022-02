Czy miasto może zwiększyć liczbę miejsc dla dzieci podczas miejskich półkolonii? Z takim pytaniem do prezydenta Zielonej Góry zwróciła się ostatnio pani Agnieszka, nasza słuchaczka.

Przypomnijmy, miasto od wielu lat organizuje takie półkolonie podczas niedawno zakończonych ferii. Cieszą się one olbrzymim zainteresowaniem i nie dla wszystkich wystarczy miejsca.

Janusz Kubicki w audycji “Prezydent na 96 FM” mówił, że zna ten problem doskonale.

Moje dzieci też miały okazję korzystać z półkolonii. Wynika to z tego, że mamy atrakcyjne półkolonie, które realizujemy na obiektach MOSIR-u. Tam jest wspaniały basen, Jest to problem, że nie zawsze jesteśmy w stanie zwiększyć liczbę miejsc. Ja jestem zwolennikiem tego, by było jak najwięcej form rekreacji dla dzieciaków.