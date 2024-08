Na co stać zielonogórzan? Na ile pomoże Michał Curzytek, który zastąpi w składzie Jana Kvecha? Ile punktów przywiezie Piotr Pawlicki i czy wróci do formy na najbliższe mecze Falubazu? Czy uda się pokonać mistrza i w Zielonej Górze będziemy marzyć o półfinale? Mnóstwo pytań pojawia się przed pierwszym spotkaniem z Orlen Oil Motorem Lublin.

To już dziś pierwszy mecz play off w żużlowej PGE Ekstralidze. Novy Hotel Falubaz zmierzy się z aktualnym mistrzem Orlen Oils Motor Lublin. Do składu wraca Michał Curzytek, a na rezerwę przesunięty został Jan Kvech. Menedżer Falubazu, z którym rozmawialiśmy przy okazji wczorajszego treningu, mówił że Michał zasłużył na te szanse i przyszłaby ona wcześniej gdyby nie kontuzja.

Michał pokazuje w meczach U24, że są punkty i może warto pokazać jego umiejętności na tle bardziej utytułowanych zawodników. Na pewno Michał na to zasługuje

Do poważnego ścigania gotowy także Oskar Hurysz. W niedawnym meczu z Motorem przy W69 popisał się kapitalną akcją, a w zamykającym rundę zasadniczą meczu z Apatorem po jednej z brawurowych akcji sędzia ukarał go żółtą kartką. Jak na juniora poczyna sobie ostatnio aż nadto.

Jechałem tutaj wyścig z Bartkiem Bańborem też tam nie było za dużo miejsca, a pojechałem. Trener daje mi do zrozumienia, że pora zacząć nie odpuszczać kolegom

Przy W69 nie trenował wczoraj Piotr Pawlicki, który w ostatnich zagranicznych meczach był bez formy. A starcie Falubazu z Motorem dziś o godzinie 18 oczywiście przy W69. Więcej w wypowiedziach Oskara Hurysza i Tomasza Szymankiewicza w materiale wideo.

Awizowane składy na piątkowy pojedynek:

NovyHotel Falubaz Zielona Góra

9. Przemysław Pawlicki

10. Jarosław Hampel

11. Rasmus Jensen

12. Michał Curzytek

13. Jarosław Hampel

14. Oskar Hurysz

15. Krzysztof Sadurski

Orlen Oil Motor Lublin

1. Dominik Kubera

2. Jack Holder

3. Fredrik Lindgren

4. Mateusz Cierniak

5. Bartosz Zmarzlik

6. Wiktor Przyjemski

7. Bartosz Bańbor