To już pewne. Wiadukt przy Al. Zjednoczenia czeka rozbiórka. Informację przekazał w programie Prezydent na 96 FM Janusz Kubicki. Przypomnijmy, od kilku miesięcy zakaz wjazdu mają pojazdy cięższe niż 3,5 tony.

To efekt odkrycia uszkodzenia części nośnych konstrukcji. Fatalny stan wiaduktu ukazał się po rozpoczęciu prac remontowych. W Radiu Index włodarz dziś stwierdził, że rozbiórka wydaje się być nieunikniona. To temat, który interesuje naszych słuchaczy. Pytania spływają co tydzień. Dziś o tę część komunikacyjną Zielonej Góry pytał pan Marcin.

Wszystko wskazuje na to, że jedynym elementem, które pozostaną będą fundamenty. Wiadukt jest do rozbiórki i wszystko zmierza w tym kierunku. Ekspertyza ujrzy światło dzienne już niedługo. Zostało tam kilka rzeczy do zrobienia, ale pierwsze sygnały już mamy. Rozmowy są prowadzone i chciałbym, żebyśmy jeszcze w tym roku wykonali projekt, tak aby w przyszłym roku budować już od zera.

Prezydent stwierdził, że spodziewano się, że z wiaduktem jest źle, ale wszystkiego nie dało się przewidzieć. Czy czeka nas paraliż komunikacyjny?

Na dzień dzisiejszy moim zdaniem dużego paraliżu udało się uniknąć. Jest to duży problem. Dla mnie istotne byłoby to, aby można byłoby dopuścić na użytkowanej części ruch autobusów. To na pewno troszkę by pomogło.

Cały program Prezydent na 96 FM do zobaczenia na wZielonej.pl. Audycja w środy o 12:30.