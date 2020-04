Ograniczenia z powodu koronawirusa stawiają w trudnej sytuacji branżę ślubną. Czy musimy rezygnować z ceremonii i przyjęcia weselnego? Zarówno specjaliści, jak i narzeczeni radzą, by podchodzić do wszystkiego racjonalnie i ze spokojem.

Na rozwój sytuacji czeka m.in. zielonogórzanka Natalia, która na ślub zdecydowała się po wielu latach związku.

Postanowiliśmy zapisać się do urzędu, wyznaczyliśmy datę ślubu. W lutym zaczęła się groźna sytuacja z koronawirusem, potem był marzec, wstrzymaliśmy się trochę. Zamówiliśmy oczywiście zaproszenia, chcieliśmy już je wysyłać, ale stwierdziliśmy, że poczekamy. Szczęście w nieszczęściu jest takie, że nie mamy dużego wesela. Miało to być przyjęcie dla najbliższych, na 30 gości. Czekamy. Pytaliśmy pracowników tego miejsca, gdzie mamy mieć przyjęcie, co robimy. Tak naprawdę wszystko zależy od decyzji rządu – czy obostrzenia będą wstrzymane, czy jednak będą jeszcze silniejsze. Natalia z Zielonej Góry

– Niektórzy znajomi mówią, że to jest znak, żebyśmy przemyśleli decyzję. Ktoś nam „tam z góry” pokazuje, że może to nie najlepszy pomysł, żeby brać teraz ślub. A my się śmiejemy, że damy radę i nie takie przeciwności losu razem pokonywaliśmy – dodaje Natalia.

Alicja Halczak-Rożnowska, wedding plannerka z Zielonej Góry, przypomina, żeby dokładnie przeanalizować wszystkie okoliczności. Ważne jest, kiedy planowaliśmy ślub, ilu gości chcieliśmy zaprosić i czy mieli to być goście z zagranicy. Musimy też wziąć pod uwagę zapisy w umowach zawartych np. z właścicielem sali weselnej.

Myślę, że w obecnej sytuacji każdy będzie chciał podejść do sprawy bardzo elastycznie, każdy będzie próbował pomóc. To jest teraz w interesie każdego. Szczególnie na naszym lokalnym rynku nikt nie będzie chciał kłócić się z parą, każdy będzie próbował się dostosować do tych warunków, które mamy w obecnej sytuacji. Alicja Halczak-Rożnowska

Niektóre pary decydują się na ślub zgodnie z planem, zmieniają zaś termin wesela. W Urzędzie Stanu Cywilnego w Zielonej Górze odbywają się ceremonie, które były zaplanowane wcześniej. W uroczystości może brać udział maksymalnie pięć osób, łącznie z urzędnikiem.