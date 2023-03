W Lubuskim Teatrze w najbliższy weekend odbędą się spektakle dwóch sztuk. Będziecie mogli zobaczyć „Sztukę” i „Gusła” w wykonaniu zielonogórskich aktorów.

Na scenie kameralnej w sobotę i niedzielę o godzinie 16:00 rozpocznie się spektakl „Sztuka” w reżyserii Roberta Czechowskiego. Więcej o spektaklu mówi Magdalena Pawlak, kierownik działu impresariatu Lubuskiego Teatru.

Spektakl opowiada historię trzech przyjaciół, z których jeden kupuje obraz, który jest białą plamą, i chce udowodnić pozostałym, że to jest dzieło sztuki. No gdzieś tam widać jakieś na tym obrazie może malutkie kreseczki, ale czy to jest dzieło sztuki? No każdy ma inne podejście. Czy przekona tych swoich przyjaciół? Do czego to doprowadzi? Odpowiedź w teatrze.