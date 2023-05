W Lubuskim Teatrze w najbliższy weekend odbędą się spektakle dwóch sztuk. Będziecie mogli zobaczyć bajkę dla dzieci pt. „Drakula” oraz spektakl pt. „Człowiek dwóch szefów” w wykonaniu zielonogórskich aktorów.

Już od piątku będziecie mogli ponownie zobaczyć sztukę w reżyserii Tomasza Dutkiewicza. Więcej o spektaklu pt. „Człowiek dwóch szefów” mówi Magdalena Pawlak, kierownik działu impresariatu Lubuskiego Teatru.

Lekka propozycja. Opowiadający historię mężczyzny, który pracuje u dwóch szefów jednocześnie. Musi tę swoją podwójną funkcję pogodzić. I jak to wszystko wyjdzie w praktyce, czy można pracować dla dwóch szefów jednocześnie i to wszystko dobrze poskładać, żeby wszystko dobrze działało, tutaj już odpowiedź w Lubuskim Teatrze.

Ten spektakl aktorzy zagrają w piątek i sobotę o godzinie 19:00. Kolejną propozycją na ten weekend w Lubuskim Teatrze jest bajka dla dzieci pt. „Drakula”.

Spektakl przeznaczony jest dla dzieci troszeczkę starszych, ale jest to bardzo fajna propozycja. Jest troszeczkę mroczny, troszeczkę śmieszny, zabawny. Muzyka jest fajna, dekoracja jest przepiękna i to najbardziej chyba też ujmuje nasze dzieciaki, bo wchodzą rzeczywiście w tą krainę Drakuli, patrząc na to, co się dzieje na scenie. Spektakl opowiada historię Drakuli, który się zakochał i musi wybrać między krwią a niekrwią. Czy się uda? Odpowiedź w Lubuskim Teatrze.