W Lubuskim Teatrze w najbliższy weekend odbędą się spektakle dwóch sztuk. Będziecie mogli zobaczyć bajkę dla dzieci „Akademia Pana Kleksa” oraz spektakl „Stworzenia sceniczne” w wykonaniu zielonogórskich aktorów.

Do Lubuskiego Teatru powróciła ukochana przez dzieci teatralna adaptacja „Akademii Pana Kleksa”. Nie odbyło się to bez powodu. Więcej na ten temat mówi Magdalena Pawlak, kierownik działu impresariatu Lubuskiego Teatru.

Bajka na scenę wróciła już w środę, 19 kwietnia, do piątku spektakle odbywają się o godzinie 9:30 i 12:00. W sobotę ten spektakl możecie wybrać się na godzinę 16:00, a w niedzielę na 12:00.

Spektakl opowiada historię Adasia, który ma problemy. Chciałby dobrze funkcjonować w tym świecie. Jest to taka kolorowa, muzyczna bajka, która przenosi nas w podróż do świata, gdzie dziecko nie tylko jest dzieckiem, ale także jest partnerem do rozmowy dla tego dorosłego widza. Myślę, że każdy powinien przyjść, żeby zobaczyć, jak wygląda tolerancja, jak powinniśmy rozmawiać z dzieckiem.