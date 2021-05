Lubuski Teatr w gotowości oczekuje publiczności, a oczekuje z dwiema premierami. Jedną z nich jest „Pralnia”.

Pierwotnie premiera spektaklu miała się odbyć w marcu, ale plany pokrzyżował lockdown. Spektakl w reżyserii Tadeusza Kuty mówi m.in. o tym, jaki wpływ na nasze decyzje i wybory mają wszelakie media. Na deskach teatru wystąpią Ernest Nita, Janusz Młyński i Elżbieta Donimirska.

To jest historia – myślę – niejednego małżeństwa i mam nadzieję, że ludzie odnajdą siebie w nas. To historia o życiu dwójki ludzi z dużym doświadczeniem. Może są trochę znudzeni sobą, ale jednocześnie znają się na wylot i jednocześnie starają się brnąć do przodu.