We wtorek, 25 czerwca ostatnie przed wakacjami posiedzenie miejskich radnych, którzy będą głosować m.in. w sprawie wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta miasta Zielona Góra.

W porządku obrad sporo punktów. Dziś także głosowania m.in. nad zmianami w budżecie i w wieloletniej prognozie finansowej miasta, jak również wysłuchanie sprawozdań z programów dotyczących rozwiązywania problemów alkoholowych w mieście, wspierania rodziny, rozwoju pieczy zastępczej czy polityki senioralnej miasta. Sesja rozpocznie się o 9:00.

Porządek obrad:

Otwarcie sesji.

Przedstawienie przez Prezydenta Miasta Raportu o stanie Miasta Zielona Góra w 2023 r., debata nad Raportem oraz podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Zielona Góra – druk nr 43.

Raport jest zamieszczony na stronie internetowej

Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Zielona Góra za 2023 rok oraz podjęcie uchwał w sprawach:

1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Zielona Góra za 2023 rok – druk nr 37;

2) absolutorium za 2023 rok dla Prezydenta Miasta Zielona Góra – druk nr 38.

Podjęcie uchwał w sprawie:

1) usług opiekuńczych, w tym usług sąsiedzkich i specjalistycznych usług opiekuńczych – druk nr 39;

2) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Racula-Szparagowa w Zielonej Górze – druk nr 40;

3) zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych – druk nr 41;

4) wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego – druk nr 44;

5) odwołania Skarbnika Miasta Zielona Góra – druk nr 45;

6) powołania Skarbnika Miasta Zielona Góra – druk nr 46;

7) zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2024 – druk nr 47;

8) zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2024 – druk nr 61;

9) zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra – druk nr 62;

10) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu – druk nr 48;

11) zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa – druk nr 49;

12) powołania Rady Muzeum przy Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy – druk nr 50;

13) powołania Rady Muzeum przy Lubuskim Muzeum Wojskowym w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie – druk nr 51;

14) wskazania radnych do Komisji do spraw stypendiów twórczych i artystycznych oraz Komisji do spraw nagród kulturalnych – druk nr 52;

15) nadania imienia Branżowej Szkole II Stopnia nr 2 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Elektronik” w Zielonej Górze – druk nr 53;

16) nadania imienia Branżowej Szkole I Stopnia nr 2 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Elektronik” w Zielonej Górze – druk nr 54;

17) nadania imienia Technikum nr 2 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Elektronik” w Zielonej Górze – druk nr 55;

18) zmian w składzie Rady Społecznej Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze – druk nr 56;

19) zmian w składzie Rady Społecznej Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze – druk nr 57;

20) wyrażenia woli utworzenia Centrum Usług Społecznych w Zielonej Górze – druk nr 58;

21) zmiany statutu Centrum Usług Opiekuńczych w Zielonej Górze – druk nr 59;

22) przyjęcia Lokalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych dla Miasta Zielona Góra na lata 2024 – 2028 – druk nr 60;

23) rozpatrzenia petycji – druk nr 63;

24) rozpatrzenia petycji – druk nr 64;

25) rozpatrzenia petycji – druk nr 65;

26) rozpatrzenia petycji – druk nr 66;

27) rozpatrzenia petycji – druk nr 67;

28) rozpatrzenia petycji – druk nr 68;

29) rozpatrzenia petycji – druk nr 69;

30) powierzenia uprawnień do postanowienia o sposobie ustalenia opłat za parkowanie – druk nr 70;

31) zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennych domach pomocy – druk nr 71.

Sprawozdania Prezydenta Miasta:

1) Sprawozdanie za 2023 r. z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Zielona Góra na lata 2022-2025;

2) Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście Zielona Góra na lata 2021-2030 za 2023 r.;

3) Sprawozdanie z realizacji Programu wspierania rodziny w mieście Zielona Góra na lata 2021-2023;

4) Sprawozdanie z realizacji Programu wspierania rodziny w mieście Zielona Góra na lata 2021-2023 za 2023 r.;

5) Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze za 2023 r.;

6) Sprawozdanie z realizacji Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Zielona Góra na lata 2021-2023;

7) Sprawozdanie z realizacji Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Zielona Góra na lata 2021-2023 za 2023 r.;

8) Sprawozdanie z realizacji Programu polityki senioralnej w Mieście Zielona Góra na lata 2019-2023;

9) Sprawozdanie z realizacji Programu polityki senioralnej w Mieście Zielona Góra na lata 2019-2023 za 2023 r.;

10) Sprawozdanie z realizacji Programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej w mieście Zielona Góra na lata 2021-2025 za 2023 r.

Sprawy różne.

Zamknięcie sesji.