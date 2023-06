Za tydzień sesja absolutoryjna rady miasta. Czy będą to długie obrady, podobnie jak podczas poniedziałkowej sesji w Urzędzie Marszałkowskim? Według Pawła Wysockiego, radnego „Zielonej Razem” na pewno będzie to długa dyskusja. Bo część radnych będzie zarzucało prezydentowi brak inwestycji i ciągły brak pieniędzy.

Wysocki już teraz mówi, że będą to oskarżenia bez pokrycia.

Widać, że dzieje się. Prezydent cały czas chociażby wrzuca na swoje portale społecznościowe zdjęcia prowadzonych inwestycji. Ja przez ten pryzmat oceniam prezydenta. Ale widzę też komentarze niektórych radnych pod zdjęciami prezydenta z kawą… No jeśli to mają być główne zarzuty, to absolutorium powinno przejść gładziutko.