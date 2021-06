Radny „Zielonej Razem” Filip Czeszyk pracuje nad projektem szkoleń dla nauczycieli. Miałaby w naszym mieście powstać grupa edukatorów antydyskryminacyjnych.

Projekt ma być realizowany w zielonogórskich szkołach od września. Chodzi o walkę z przemocą i dyskryminacją. i o to, by szkoły były bezpieczne. – Już niebawem przystępujemy do działania – mówił w Radiu Index Czeszyk.

Jest to projekt potrzebny wszystkim nam, aby wychowywać dzieci dla akceptacji dla inności. Od września zacznie się rekrutacja.

Czeszyka pytamy, na czym dokładnie miałoby polegać szkolenie.

Chodzi o to, byśmy wyszkolili grupę edukatorów. Takie osoby mogłyby wówczas zareagować w szkole, gdy pojawi się przemoc fizyczna a także poprowadzić mediacje.

Projekt ma być realizowany wspólnie z Towarzystwem Rozwoju Rodziny.