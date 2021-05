Dzisiaj wystartował nowy system poboru opłat drogowych. Kierowcy z portalu e-TOLL dowiedzą się m.in. o tym, jak dotrzeć do obranego punktu czy, ile zapłacą za trasę.

Portal ma zapewnić komplet informacji dotyczących poboru opłat drogowych na polskich drogach. O szczegółach mówi Ewa Markowicz, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze.

Jest to nowy system, który co do zasady ma zastąpić dotychczas funkcjonujący system poboru opłat na drogach viaTOLL. Na razie, te oba systemy będą działały jednocześnie. Będzie taki okres przejściowy, do 1 lipca, z możliwością przedłużenia do końca września.