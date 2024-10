Do końca października studenci mają czas, aby złożyć wniosek o dalszą wypłatę renty rodzinnej z zaświadczeniem o kontynuowaniu nauki. Jeśli tego nie zrobią, stracą świadczenie – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Przypomnijmy, renta rodzinna przysługuje dzieciom do ukończenia 16. roku życia. Jeśli jednak nadal się uczą, mogą ją otrzymywać maksymalnie do 25 roku życia lub do końca roku akademickiego, jeżeli osiągnięcie tego wieku przypada na ostatni rok studiów. Dalszą naukę studenta potwierdza zaświadczenie z uczelni. Mówi Agata Muchowska, rzeczniczka ZUS w regionie.

Jeśli student chce nadal otrzymywać rentę rodzinną, to powinien do 31 października złożyć wniosek o dalszą wypłatę świadczenia i zaświadczenie z uczelni, że kontynuuje naukę. Wypłata renty rodzinnej przysługuje od miesiąca złożenia wniosku wraz z zaświadczeniem. Jeśli student spóźni się z wnioskiem i złoży go dopiero w listopadzie wówczas świadczenie za październik przepadnie. Zaświadczenie z uczelni powinny dostarczyć również osoby, które w październiku rozpoczęły studia oraz studenci, których poprzednie zaświadczenie było ważne tylko na rok, czyli do września. Jeśli natomiast zaświadczenie nie wygasło, bo uczelnia wydała je na cały okres studiów, to nie ma potrzeby, żeby składać w ZUS nowe zaświadczenie.

Osoby, które pobierają rentę rodzinną muszą również pamiętać, aby informować ZUS o przerwaniu nauki. Jeśli tego nie zrobią, to nadal będą otrzymywać świadczenie, jednak taką nadpłatę trzeba będzie zwrócić z odsetkami.