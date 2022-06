Wysokie temperatury i pełne słońce sprzyjają wyjazdom nad jezioro, morze czy basen. Ważne jest, aby pamiętać o bezpieczeństwie innych, ale i własnym. Jak przygotować się na wyjazd nad wodę?

Upały, które coraz częściej nam towarzyszą, sprawiają, że wyjeżdżamy nad wodę. Województwo lubuskie obfituje w liczne jeziora, ale przed wypoczynkiem oraz na miejscu trzeba pamiętać o kilku rzeczach. O tym, jak bezpiecznie spędzać wakacje nad wodą, opowiedział ratownik medyczny Łukasz Frączkiewicz:

Jak najbardziej trzeba pamiętać o bezpieczeństwie własnym, więc tutaj też nakrycie głowy, kremy z filtrami. No i oczywiście trzeba pamiętać o tym, że alkohol i taka ciepła pogoda nie idą w parze. Nie wchodzimy także do wody, będąc bardzo rozgrzanymi. Powinniśmy powoli dostosowywać organizm do tej nagłej zmiany temperatury, żebyśmy nie doznali szoku termicznego.