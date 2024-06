Trwa objazdowy festiwal filmowy Watch Docs. Filmy podnoszące problem praw człowieka prezentowane są w różnych miejscach festiwalowych, m.in. na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Tak będzie dziś, tj. w środę, 12 czerwca. O 16:30 i 17:00 projekcje dwóch filmów: „Moja siostra” produkcji polskiej, a także „Film okresowy” produkcji amerykańskich. O czym traktują? Mówi Marcin Olechnowski, z Zielonogórskiego Towarzystwa Edukacyjnego “Civilitas”, które jest organizatorem lokalnym festiwalu.

Jutro z kolei produkcja szwedzko-ukraińsko-norweska pt. „Matczyna”.

To jest film, który pokazuje nam rzeczywistość Białorusi. Młodych ludzi, wcielanych do armii. Z jednej strony cierpienie matek, z drugiej strony ich dzieci wcielanych przez tę wielką machinerię do armii.