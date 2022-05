Mecz na szczycie w drugiej lidze rugbystów dla Watahy RC Zielona Góra! Podopieczni Pawła Prokopowicza wygrali z niepokonanym dotychczas Hegemonem Mysłowice 40:0 (14:0)!

To było spotkanie wicelidera z liderem. Ekipa ze Śląska przyjechała do Zielonej Góry z bilansem 6-0, Wataha przystępowała do tego spotkania po dwóch zwycięstwach w rundzie wiosennej, kolejno z Rugby Ruda Śląska 50:12 i na wyjeździe z Miedziowymi Lubin 71:15.

Do przerwy zielonogórzanie prowadzili 14:0, ale prawdziwa dominacja nastąpiła po zmianie stron. W drugiej połowie przewaga “Dzików” nie podlegała już dyskusji. Wataha wygrała wysoko, 40:0 i z ekipą z Mysłowic spotka się w dwumeczu finałowym o pierwszą ligę. Mecze finałowe zostaną rozegrane 11 i 18 czerwca. Wcześniej jednak dokończenie fazy zasadniczej. Za dwa tygodnie Wataha zagra na wyjeździe z Rugby Team Olsztyn.