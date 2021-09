O pierwsze domowe i drugie zwycięstwo w sezonie powalczą w ten weekend futboliści amerykańscy Watahy Zielona Góra. Zielonogórzanie w lidze dziewiątek zmierzą się z Renegades Świdnica.

Rywal jeszcze nie zaznał w tym sezonie smaku zwycięstwa. Co o świdniczanach wiedzą w Zielonej Górze? Mówi Krystian Wójcik, trener Watahy.

Nigdy z nimi nie graliśmy. Mamy wideo z ich gry, analizujemy to. Na pewno to zespół większy od naszego. Będziemy patrzeć, żeby wykorzystywać szybkość w naszym zespole i grać szybkimi oraz zwinnymi zawodnikami.

Zielonogórzanie przegrali pierwszy mecz z Bielawa OWLS, a następnie rozgromili na wyjeździe Towers Opole i wciąż liczą się w walce o playoffs.

Musimy ten mecz wygrać, jeżeli chcemy myśleć w ogóle o fazie playoffs. Potem gramy z Jaguars Kąty Wrocławskie i to jest taki pretendent do playoffs, jeśli chodzi o awans z drugiego miejsca. Gdybyśmy z nimi przegrali, to będą się liczyć małe punkty, ale na razie skupiamy się na niedzielnym meczu. Musimy to spotkanie wygrać.