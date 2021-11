Lekarze, samorządowcy, dyrektorzy, a nawet dziennikarze – wszyscy oni zapuścili wąsa. I to nie dla dodania sobie męskiego wizerunku. A żeby włączyć się do akcji „Movember” i tym samym promować konieczność badania się przez mężczyzn.

Chodzi nie tylko o samobadanie jąder, ale także PSA. Okazuje się, że zdecydowanie chętniej badaniom poddają się młodzi mężczyźni. Opory mają seniorzy. Mówi dr Marek Szwiec, ordynator Klinicznego Oddziału Onkologii.

Zalecenie wykonania badania PSA pod kątem ryzyka raka prostaty dotyczy każdego mężczyzny po 50 roku życia. A jeżeli mamy do czynienia z rakiem prostaty w rodzinie należy takie badanie wykonać wcześniej.

Akcja zapuszczania wąsów ruszyła 15 listopada. Ze specjalnej oferty badań w Szpitalu Uniwersyteckim skorzystało natomiast 170 mężczyzn. I choć projekt „Movember” dotyczy panów, to włączyły się do niego także … panie. Mówi Marek Działoszyński, prezes Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze.

Docierały do mnie informacje, że to kobiety rejestrowały swoich mężczyzn do badania. Mamy, żony, córki.