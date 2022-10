Czym jest samorządność? Jak w praktyce wygląda trójpodział władzy? M. in. takie zagadnienia pojawią się już w sobotę podczas warsztatów z edukacji obywatelskiej.

To inicjatywa skierowana do młodych Lubuszan. Organizatorem jest Instytut Równości. Spotkanie z młodymi ludźmi odbędzie się w Muzeum Ziemi Lubuskiej. Dlaczego nie w zielonogórskich szkołach? Zdaniem inicjatorki warsztatów Agnieszki Chyrc obecnie w szkołach byłoby to niemożliwe.

Nie ma klimatu do prowadzenia takich zajęć. Ile można wymagać od nauczycieli, aby byli odważni? Gdybyśmy się zgłosili, czy ktokolwiek by nas wpuścił? Postanowiliśmy to zrobić poza szkołą. Przede wszystkim dlatego, by młodzież nie traciła swoich zajęć.

Projekt jest realizowany w ramach Lubuskiej Akademii Młodego Obywatela. Warsztaty już w najbliższą sobotę o godzinie 10.