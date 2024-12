W naszym świątecznym cyklu Index TV nie mogło zabraknąć tej postaci. Wykreowanej w Zielonej Górze i kreującej nową koszykarską rzeczywistość naszego miasta. Mowa o Walterze Hodge’u, który opowie o Bożym Narodzeniu w stylu portorykańskim, ale też dużo o tym co działo się kiedy był w Zastalu pierwszy raz.

Jak świąteczny czas spędza Walter Hodge? Co lubi jeść podczas Wigilii? Dlaczego Marcin Sroka to psychol? A europejska koszykówka jest toksyczna? Komu zawdzięcza wiele, a komu nie wybaczy pewnych zachowań? Kim był, kim jest i kim będzie Walter Hodge? To wszystko i wiele więcej w rozmowie o życiu zasłużonego dla Zastalu Zielona Góra koszykarza.