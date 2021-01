O aktualnej sytuacji epidemicznej w regionie i stanie szczepień mówili dziś przedstawiciele szpitala i stacji pogotowia. Wspominali m.in. o obłożeniu w placówkach medycznych i liczbie zaszczepionych.

W szpitalu tymczasowym w Zielonej Górze przebywa 20 osób na OIOM-ie i 31 na oddziale obserwacyjno-zakaźnym. Łącznie do dyspozycji placówka ma 81 łóżek. Na oddziale chorób zakaźnych jest 35 miejsc, 19 zajęli pacjenci.

Łączna liczba osób leczonych w szpitalu tymczasowym w grudniu i styczniu to 274 osoby. Zmarło w tym czasie 68 osób, tlen podawano 255 pacjentom, a do respiratorów podłączonych było 79. Jeśli chodzi o leczonych na oddziale zakaźnym, to od marca do stycznia były to 324 osoby.