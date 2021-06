„Oddajcie nam autobus” – mówią mieszkańcy osiedla Kwiatowego na Jędrzychowie. Przypomnijmy – od kilku miesięcy trwa walka o jeżdżący tamtędy autobus linii 44. Choć patrząc na rozkład jazdy chciałoby się powiedzieć – nie jeżdżący. Bo zamiast kilkudziesięciu kursów, jest ich obecnie … 8 dziennie.

Powodem zmniejszenia liczby połączeń MZK, według zielonogórskiego magistratu, jest zły stan nawierzchni drogi. Niektóre kursy były też dla miasta nieopłacalne. Mieszkańcy osiedla Kwiatowego nie zgadzają się jednak z tymi argumentami. I uważają się odcięci od świata.

Mieszkańcy uważają także, że ograniczenie kursów autobusowych będzie miało negatywny wpływ na przemieszczanie się po całej Zielonej Górze.

Postanowiliśmy sprawdzić co na to wszystko ma do powiedzenia druga strona konfliktu, czyli zielonogórski magistrat. Janusz Kubicki sprawę komentuje krótko.

Przypomnijmy, jednym ze sposobów na walkę o linię numer 44 była chociażby petycja. W dwa dni mieszkańcom osiedla udało się pod nią uzbierać 800 podpisów poparcia.