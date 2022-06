Zielonogórzanin Igor Waliłko rywalizuje w wyścigowej serii GT3. W przedostatniej rundzie zmagań kierowca Mercedesa powalczy na włoskim torze Misano. Zawodnik jest już w Italii.

Zmagania w ten weekend. Waliłko jest optymistą.

Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do tej rundy. Z dobrym nastawieniem wchodzimy w kolejne zawody. Tym bardziej, że na ostatniej rundzie naprawdę mieliśmy dobre tempo. Prawie wywalczyliśmy pole position. Misano to dla mnie nowy obiekt, pod kątem jazdy samochodem GT3. Kiedyś testowałem tutaj Formułę 3. Tor się nie zmienił, ale jest to wyzwanie. Temperatura jest wysoka, 33 stopnie w cieniu. W samochodzie będzie gorąco, utrzymanie opon w dobrej kondycji będzie wielkim wyzwaniem, ale warunki są takie same dla wszystkich.