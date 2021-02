Walentynki spędzamy raczej we dwoje – to oczywiste. A co wy na to, żeby przyłączyło się do nich Radio Index? Specjalnie dla was zorganizujemy niepowtarzalny Dzień Zakochanych!

Podczas naszych walentynek będziecie mogli przekonać się, czy prawdziwe jest powiedzenie „przez żołądek do serca”. Zielonogórscy restauratorzy przygotują smakowity wieczór dla par.

Stworzyliśmy zestaw, w którym są przystawki i dania główne – z każdego możemy wybrać po dwa. Z przystawek są to szaszłyki z krewetkami z mango albo mule duszone w białym winie z chilli, czosnkiem i pietruszką. A do tego – włoskie pieczywko. Bardzo dobrze jest pójść w stronę afrodyzjaków – pomagają podkręcić atmosferę na wieczór.

Proponuję dwie przystawki: mule z czosnkiem, natką pietruszki i pieczywem własnego wypieku. Na drugą przystawkę mamy hummus z frytkami z batatów, selerem naciowym, marchwią i ogórkiem. Na danie główne mamy kaczkę sous vide z sosem malinowym, wolno gotowaną. Później mamy jeszcze sandacza z sałatką z dzikich ziół i kiełkami.

Niespodzianki dla zakochanych, dopasowane do menu, szykują też lokalni winiarze. Do walentynek dokłada się również Lubuski Teatr, który proponuje vouchery na dowolny spektakl.

To są podwójne bilety na dowolnie wybrane przez was spektakle. Polecam szczególnie „Związek otwarty” z fantastycznymi kreacjami Romany Filipowskiej i Wojtka Romańczyka – rzecz o miłości, skomplikowanej miłości, często w bardzo zaskakujących układach.

Co zrobić, by skorzystać z tych walentynkowych atrakcji? Wystarczy wysłać zgłoszenie na adres kontakt@index.zgora.pl i opisać swój związek lub nietypową historię miłosną z życia, a my wybierzemy sześcioro szczęśliwców. Co więcej, dostarczymy im podarunki limuzyną wprost do domu! Konkurs trwa do 13 lutego.