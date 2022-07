Mediateka Góra Mediów zaprasza seniorów, którzy mają problemy z obsługą telefonu czy laptopa na spotkania wakacyjnego pogotowia informatycznego. Przypomnijmy- ze względu na wakacyjne wyjazdy w Mediatece Góra Mediów nie odbywają się już cykliczne warsztaty komórkowe i komputerowe, ale seniorzy nadal mogą przychodzić do placówki z problemami informatycznymi.

O szczegółach wakacyjnego pogotowia informatycznego, oferowanego przez bibliotekę Norwida, opowiada Natalia Dyjas-Szatkowska:

Stwierdziliśmy, że wakacje to czas wyjazdów, urlopów, nie organizujemy więc zamkniętych grup, ale takie doraźne pogotowie informatyczne. To jest przede wszystkim dla seniorów, którzy mają problem z jakąkolwiek kwestią związaną z komórką albo z komputerem. Pomożemy w takich doraźnych sprawach. Spotykamy się jeszcze w wakacje trzy razy. Pierwsze zajęcia już za nami. Kolejne zajęcia są 29 lipca w godzinach 12:00-15:00. A potem spotykamy się jeszcze w sierpniu.

Zapisy na spotkania odbywają się telefonicznie. Zainteresowani powinni zadzwonić do mediateki pod numer telefonu 68 45 32 615.

Wygląda to tak, że umawiamy się na konkretne godziny, żeby nie było kolejek, żeby nie było zdenerwowania, że ktoś musi czekać. Robimy to w ten sposób, że przyjmujemy zapisy telefonicznie i seniorzy mogą zadzwonić, umówić się na konkretną godzinę, powiedzieć, w czym jest problem, my się przygotowujemy w ten sposób i potem przychodzą, i pomagamy im doraźnie w obsłudze komputera, telefonu bądź innych nowinkach technologicznych.