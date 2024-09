24 wypadki w powiecie zielonogórskim, 3 ofiary śmiertelne, 22 osoby ranne. 447 kolizji od pierwszego dnia wakacji. To bilans drogowy zielonogórskiej Policji podsumowujący niedawno zakończone wakacje. Wciąż na nasze drogi wyjeżdżają kierowcy pod wpływem alkoholu.

Z roku na rok w wakacje coraz rzadziej zdarzają się zatrzymania nietrzeźwych, ale jednak się zdarzają. Co jeśli pijany kierowca nie wpadnie podczas kontroli? Może np. wjechać w policyjny radiowóz mając trzy promile. Do takiej sytuacji doszło dwa dni temu. Mówi podinsp. Małgorzata Barska.

Co nas bardzo smuci wciąż są zatrzymywane osoby mające naprawdę wysokie stężenie alkoholu promil, półtora, dwa promile…czy nawet 3 promile jak mężczyzna, który dwa dni temu wjechał w policyjny radiowóz. Taka ilość alkoholu naprawdę zaburza percepcję i ogranicza możliwość reakcji kierowcy. Takie kierowca to potencjalny zabójca na drodze

Policja w wakacje prowadziła liczne kontrole trzeźwości i prędkości. Patrole policyjne nadzorowały także kąpieliska. Wakacje dobiegły końca ale temperatura nadal zachęca jeśli nawet nie zmusza do schłodzenia się w wodzie. Grunt żeby korzystać z przeznaczonych do tego miejsc, a nie zawsze szukającym ucieczki od upału wystarcza wyobraźni.

Były dyskusje w internecie o zakazach kąpieli. Chodziło przede wszystkim o Dziką Ochlę, ale tam praktycznie co roku dochodzi do utonięć więc to nie jest jakieś “widzi mi się”. W tym roku również utonął tam mężczyzna. Mało tego mimo, że sporo się mówi o ostrożności nad wodą zdarzały się przypadki, w których to rodzice pozwalali swoim dzieciom na kąpiel w miejscu do tego niedozwolonym