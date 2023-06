Planujecie wakacje? Pamiętajcie też o tym, żeby zadbać o kwestie związane z ochroną zdrowia. Szykując się na wakacje zagraniczne warto mieć przy sobie ważną Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

– Od chorób wakacji nie ma – mówi Joanna Branicka, rzeczniczka prasowa NFZ w Lubuskiem, która informuje, do jakich państw wartą zabrać ze sobą ten dokument.

Ten dokument potwierdza status naszego ubezpieczenia poza granicami Polski. Jeżeli wybieramy się do krajów UE lub EFTA warto ten dokument mieć, bo gdy nam się przytrafi coś przykrego, zdrowotnego, to wtedy to, co zostanie nam wykonane, a będzie w tym kraju wykonywane bezpłatnie, my też otrzymamy za darmo.