Za tydzień o tej porze wszystko będzie już jasne. Falubaz czy GKM? Kto opuści żużlową elitę. O tym rozmawialiśmy w dzisiejszym magazynie żużlowym W69 na 96FM.

Nasz ekspert, redakcyjny kolega i komentator żużlowy nSport+ Maciej Noskowicz jest przekonany, że ligę opuszczą grudziądzanie. Nie zmieni tego obecność lub brak w ekipie GKM-u Nickiego Pedersena.

Przypomnijmy, 14. kolejkę otworzą zielonogórzanie, meczem we Wrocławiu. Betard Sparta będzie zdecydowanym faworytem tej konfrontacji i jeśli planowo wygra, to los Falubazu przejdzie w rękę grudziądzan. Kibice zielonogórskiego zespołu będą wtedy trzymać kciuki za Włókniarz Częstochowa, dla którego mecz z GKM-em nie ma już żadnego znaczenia. Zespół Piotra Świderskiego nie ma już szans na awans do fazy play-off.

Mecz Falubazu we Wrocławiu w piątek o 18:00, zaś spotkanie GKM-u z Włókniarzem w niedzielę o 19:15.

