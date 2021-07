W magazynie W69 na 96FM dziś głównie głos prezesa zielonogórskiego klubu. Wojciech Domagała ocenia derby, mówi jak rozmawia się z partnerami o przyszłości, wobec niepewnej sytuacji Marwis.pl Falubazu w PGE Ekstralidze.

Przypomnijmy, zielonogórzanie przegrali w piątek w Gorzowie z Moje Bermudy Stalą 42:48. Porażka wstydu nie przynosi, Falubaz nad Wartą zaprezentował się z dobrej strony, ale punktów do Zielonej Góry nie przywiózł.

Teraz uwaga skupia się na przygotowaniach do meczu z Fogo Unią Leszno. Zdaniem Wojciecha Domagały to rywal, z którym jego zespół jest w stanie o walczyć o punkty. – Unia to silna drużyna, ale głęboko wierzę, że jesteśmy z nią w stanie przynajmniej zremisować, jak i nie pokonać, a tym samym zapewnić już sobie utrzymanie – powiedział prezes klubu, który przyznał też, że w Falubazie odbyły się już pierwsze rozmowy z zawodnikami, którzy nie mają ważnych umów z zielonogórskim klubem – Patrykiem Dudkiem Piotrem Protasiewiczem i Matejem Žagarem. Mecz z zielonogórzan z leszczynianami przy W69 w niedzielę, 1 sierpnia o 16:30.