Pięć meczów pozostaje do zakończenia sezonu zasadniczego PGE Ekstraligi. Dwa z nich odjedzie NovyHotel Falubaz Zielona Góra.

Najpierw w czwartek zielonogórzanie zmierzą się z Krono-Plastem Włókniarzem w Częstochowie. Będzie to zaległe spotkanie. W niedzielę Falubaz podejmie w Zielonej Górze Apatora Toruń. Scenariusze mogą być rozmaite: od udziału w fazie play-off, przez utrzymanie, aż po ten najbardziej pesymistyczny, czyli degradacja. O sytuacji rozmawialiśmy w magazynie W69 na 96FM. Optymistą jest Maciej Noskowicz. Kto zdaniem dziennikarza spadnie z ligi?

Noskowicz uważa, że Falubaz może realnie powalczyć o sukces w Częstochowie.

Ta Częstochowa ona może być do ogrania. Nie przywiązywałbym się do pierwszego meczu w Zielonej Górze. Tam bardzo duży wpływ na to, co się dzieje w klubie i na torze ma Leon Madsen. Absolutna gwiazda, ale może jakaś formuła się wyczerpuje. To nie jest przypadek, że tak klasowi żużlowcy nie potrafią sobie poradzić na swoim torze. To jest zagadkowe, ale na tym Falubaz może budować swój optymizm.