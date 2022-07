Gdynia, Gdańsk i Zielona Góra – co to za zestawienie? To miasta, w których mieszkańcy okazują się być najbardziej zadowolonymi ze swojego miejsca zamieszkania.

To raport współtworzony m.in. przez serwis Otodom. Co docenili zielonogórzanie? Dobrą komunikację, bliskość sklepów i urzędów, a także miejską zieleń. Raport „Szczęśliwy Dom. Miasto dobre do życia” powstawał od września do lutego. W badaniu wzięło udział prawie 36 tys. osób.