W mieście są już dwa, a ma być ich więcej. O czym mowa? O zielonych przystankach, które pojawiły się w Zielonej Górze w tym roku.

To jeden z pomysłów, który został zrealizowany w ramach budżetu obywatelskiego. Chodzi o to, by upiększyć Zieloną Górę. Dwa zielone przystanki są przy Elżbietankach i Bohaterów Westerplatte. Mówi jeden z pomysłodawców, radny Paweł Zalewski.

Te zielone przystanki zostały zgłoszone przeze mnie do projektu budżetu obywatelskiego w 2018 roku. Mieszkańcy wybrali ten projekt, przeprowadzono konsultacje, doszło do realizacji, efekt jest bardzo korzystny.

Dwa zielone przystanki – tak jak wspominaliśmy – są, a w planie kolejne trzy. Pawła Zalewskiego zapytaliśmy zatem, w których miejscach Zielonej Góra będzie jeszcze piękniejsza?

Trzeci przystanek to będzie miejsce przy Castoramie. Kolejny, po drugiej ulicy przy McDonaldsie oraz przystanek, z którego korzystają pasażerowie PKS. Będą nasadzone drzewa, byliny i dodatkowo ławki.

Inwestycja ma być zrealizowana jeszcze w tym roku.