Przyjeżdżają setki zielonogórzan, jak również mieszkańcy całego regionu. Szczególnie teraz, w okresie świąteczno-noworocznym. Mowa o Parku Książęcym w Zatoniu, który cieszy się niesłabnącą popularnością.

Podczas gdy pojawiły się iluminacje, do Zatonia przyjechało aż kilkanaście tysięcy osób. A to oznacza, że zabrakło miejsc parkingowych. Urząd miasta chce to zmienić. – Planujemy w tym roku nowy parking – powiedział nam Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry.

Będzie konieczna organizacja ruchu, służby, które będą nim sterowały, choć mam nadzieję, że Zielona Góra nie będzie jedynym miastem w województwie, w którym pojawią się takie atrakcje. Będziemy wyciągać wnioski, chcemy wybudować dodatkowy parking oraz zadaszyć te ruiny podczas odbywających się koncertów. Wnioski wyciągamy.

Na razie nie są jeszcze znane szczegóły tej inwestycji. Macie pytania do prezydenta? Piszcie do nas: prezydent@wzielonej.pl lub dzwońcie