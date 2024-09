W Zakładzie Gospodarki Komunalnej trwa akcja napełniania worków z piachem. Te posłużą do zabezpieczenia zagrożonych powodzią sołectw.

W pomoc zaangażowali się pracownicy Aresztu Śledczego w Zielonej Górze oraz więźniowie. Mówi mł. chor. Michał Dopieralski, rzecznik dyrektora Aresztu Śledczego.

W porozumieniu z Urzędem Miasta, pani dyrektor oddelegowała 5 funkcjonariuszy oraz 12 skazanych do pomocy przy ładowaniu pasku do worków. Będą one wykorzystane do zabezpieczenie wału przeciwopowodziowego na Odrze. Na ten moment pobraliśmy 6 tysięcy worków. Będziemy pomagać, do kiedy będzie taka potrzeba.