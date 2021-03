W miniony weekend piłkarska wiosna wystartowała w III i IV lidze. 13 marca pierwszy gwizdek w klasie okręgowej i A-klasie.

Z zielonogórskich drużyn, w najlepszych humorach po jesieni w okręgówce są w Ochli. Zorza w tabeli jest tuż za podium. Do ekipy Michała Grzelczyka tuż przed startem piłkarskiej wiosny dołączyli jeszcze pomocnik Filip Ławecki z Lechii Zielona Góra i doświadczony bramkarz Damian Perwiński.

Zorza w sobotę zagra na wyjeździe z Unią Żary Kunice.

Więcej nerwów jest u dwóch niżej klasyfikowanych zielonogórskich zespołów – Chynowianki i Drzonkowianki, przed którymi walka o utrzymanie.

TKKF Chynowianka-Francepol po rundzie jesiennej zajmuje 12. miejsce. Mówi Paweł Maliszewski, trener Chynowianki.

Dla nas cel jest jeden, ciągle ten sam i jest to oczywiście utrzymanie. Będzie to dla nas ogromny sukces. Doszło do nas kilku zawodników, wzmocniliśmy rywalizację na kilku pozycjach i zobaczymy, jak będzie.