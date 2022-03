Jak o wojnie w Ukrainie mówi się za oceanem? O to pytaliśmy mieszkającą od kilku lat w Stanach Zjednoczonych Martynę Nadstogę. Zielonogórzanka w przeszłości była związana z Radiem Index.

Na naszej antenie dzieliła się spostrzeżeniami na temat rosyjskiej inwazji i sposobu jej relacjonowania w amerykańskich mediach.

Ten temat przeważa. Jeżeli włączymy jakikolwiek serwis informacyjny, to temat Ukrainy jest na pierwszym miejscu. Pojawia się też temat państw graniczących. Mówi się o Polsce i o pomocy, którą niesiemy. Dużo celebrytów się na ten temat wypowiada.

Do pomocy Ukraińcom – w jej sąsiedztwie – włącza się Polonia amerykańska, a do niej przyłączają się także obywatele USA. Martyna Nadstoga mówiła też, że w Stanach Zjednoczonych dominują dwa nastroje w sprawie wojny w Ukrainie.

Jedni są bardzo ciekawi, pytają, rozmawiają, uważają, że Stany Zjednoczone mają możliwości, by pomagać Ukrainie. Jest też druga grupa osób, która uważa, że jesteśmy na innym kontynencie i dla niektórych Amerykanów to zbyt odległy temat i ich kraj nie powinien się w to mieszać.