Społeczeństwo w erze koronawirusa jest bardziej czujne, ale niestety też i sięga częściej po alkohol. Takie wnioski specjaliści wysuwają po rozmowach telefonicznych z zielonogórzanami.

Przypomnijmy, miasto uruchomiło specjalne numery telefonów, pod którymi można zasięgnąć opinii psychologów lub prawników. Dyżur mają też specjaliści terapii uzależnień. W dobie epidemii koronawirusa problem nadużywania alkoholu też jest zauważalny.

W momencie, kiedy mamy do czynienia z rodziną dysfunkcyjną, gdzie na co dzień jest alkohol, nawet poza epidemią. To inaczej nie będzie i teraz. Obserwujemy dosyć wzmożony proces zakupu napojów alkoholowych. To, co było wcześniej widoczne na ulicach, w tej chwili dzieje się w czterech ścianach.