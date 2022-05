Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze to plac budowy. Trwają lub planowane są remonty poszczególnych oddziałów szpitalnych. My sprawdzamy, co w tej chwili się dzieje?

Najważniejsze jest otwarcie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Centrum w okresie pandemicznym funkcjonowało jako szpital covidowy. Po ustaniu pandemii placówka szykuje się do otwarcia. Cały sprzęt ma zostać przeniesiony do końca września i jeszcze w tym roku centrum ma ruszyć pełną parą. Mówi prezes Szpitala Uniwersyteckiego dr Marek Działoszyński.

Zakończyliśmy 1 kwietnia funkcjonowanie szpitala i od tego momentu rozpoczęliśmy proces wyprowadzania sprzętu. A co ze sprzętem?. Chciałbym, aby spełniły się obietnice władz wojewódzkich i rządowych i aby on został u nas, ale nie mamy jeszcze wszystkich decyzji. Trochę się dusimy w tym obiekcie, bo chcielibyśmy wprowadzać nowy sprzęt, o wartości 30 milionów złotych.

W Szpitalu Uniwersyteckim tymczasem realizowana jest duża inwestycja czyli budowa nowego OIOM-u i okulistyki.

Weszliśmy tam w ziemię, trwają prace fundamentowe, zacznie to rosnąc. Łącznik został wyburzony. Inwestycja pochłonie kwotę 26 milionów złotych, choć będzie pewnie droższa, bo pewnie będzie waloryzacja cen. Chcielibyśmy zakończyć tę inwestycję do końca czerwca przyszłego roku. To prawie dwukrotnie większa liczba łózek oiomowych,

A wracając do Centrum Zdrowia Matki i Dziecka – przypomnijmy, że ta inwestycja kosztować będzie ok. 130 milionów złotych, w większości jest sfinansowana ze środków unijnych.