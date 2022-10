Będzie więcej miejsc parkingowych w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze. To dobra informacja dla pacjentów, a także wszystkich tych, którzy przyjeżdżają do placówki, by odwiedzić chorych.

O tym, co dzieje się w placówce rozmawialiśmy dziś w Radiu Index z dr Markiem Działoszyńskim – prezesem szpitala. – Najważniejsze będą parkingi, ale nie tylko – mówił nasz gość.

Przede wszystkim parkingi, ale lepsze wjazdy i wyjazdy. Dziś jest jedna taka droga – wjeżdżamy od Zyty i wyjeżdżamy w Waryńskiego. Będziemy chcieli mieć cztery wjazdy i wyjazdy w szpitalu, co usprawni ruch. Do tego miejsca dla rowerów, tężnia solna, place sensoryczne do zabaw dla dzieci.

W planach jest także poprawienie infrastruktury chodnikowo-drogowej. Inwestycja jest realizowana w ramach programu „Przebudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego”. Koszt wynosi prawie 47 milionów złotych.