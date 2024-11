„Rzeczy pełne bogactw” – tak nazywa się nowa wystawa, którą przygotowuje Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Świdnicy.

Na ekspozycji zostaną zaprezentowane przedmioty związane z wiarą chrześcijańską, które towarzyszyły ludziom na przestrzeni wieków. O szczegółach mówi Arkadiusz Michalak, dyrektor muzeum w Świdnicy.

Wystawa pokaże też znaczenie religii dla dawnych pokoleń.

Zachęcam do odwiedzenia, bo to jest moment, żeby zobaczyć, jak to chrześcijaństwo się zmieniało. Ja wiem, że religia w dzisiejszych czasach nie jest bardzo popularna, ale kiedyś była to immanentna część życia.