Przed nami weekend spoglądania w niebo, by dojrzeć spadające gwiazdy. Do wspólnej obserwacji zachęca Zielonogórski Ośrodek Kultury i Muzeum Etnograficzne w Ochli.

To właśnie tam w sobotni wieczór będzie można wspólnie spoglądać w gwiazdy, a także posłuchać o kosmosie i dawnych wierzeniach. Weronika Bożejko z Zielonogórskiego Ośrodka Kultury zachęca, by do Muzeum Etnograficznego w Ochli dotrzeć jeszcze wcześniej.

W muzeum właściwie spotykamy się dwa razy. Najpierw o 11:00 na tradycyjnych spacerach z przewodnikiem, tym razem szlakiem “wiejskiego jadła”. Wieczorem, o 19:00 start Nocy Spadających Gwiazd.

Noc Spadających Gwiazd z Ochli potrwa do północy. Pokaz nieba ponadto także na Winnych Wzgórzach w sobotę i w niedzielę, w godz. 20:00-23:00 z wykorzystaniem teleskopu astronomicznego.