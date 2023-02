To będzie wysiłek w szczytnym celu. W sobotę, w 8K Centrum Sportu przy ul. Kożuchowskiej, odbędzie się charytatywny trening, z którego dochód zostanie przeznaczony na leczenie Krzysia Ratajczaka.

Chłopiec zmaga się z poważną chorobą. Szczegóły przybliża Monika Janiszewska, kierownik recepcji 8K Centrum Sportu.

Jest to 15-letni chłopiec, można go nazwać sportowcem, bo chodził do nas na treningi, do ostatniej chwili. Z dnia na dzień dostał diagnozę, że choruję na białaczkę limfoblastyczną. Jesteśmy jedną wielką rodziną w 8K Centrum Sportu i chcemy mu pomóc.