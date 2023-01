PKM Zachód AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego – UKS Trójka Nowa Sól – przed nami lubuskie derby w I lidze piłkarzy ręcznych.

Po zmianie gospodarza mecz odbędzie się w Zielonej Górze, w hali UZ przy ul. Prof. Szafrana. Mówi trener akademików Ireneusz Łuczak.

To jest jeszcze mecz z pierwszej rundy. Ostatnio graliśmy mecz awansem z Grodkowem na wyjeździe, teraz zagramy u siebie, to na pewno większy handicap.

Przygotowania były zmącone przez kontuzje w szeregach akademików.

Pracujemy dość mocno, ale jeśli chodzi o zdrowie, to nie wygląda to najlepiej, bo Adam Stępień i Szymon Gołębiowski mają złamane palce, dodatkowo Szymon ma uszkodzone kolano. Oni nie zagrają i jest to osłabienie z lewej strony, musimy sobie radzić z tym, co mamy. Powalczymy, aby punkty zostały w Zielonej Górze.

Akademicy mają bilans siedmiu zwycięstw i sześciu porażek. Trójka solidarnie wygrała i przegrała sześć spotkań. Trener zielonogórzan komplementuje rywala.

Na pewno jest to zespół, który wygląda dużo lepiej niż w tamtym sezonie. Okrzepli, nabrali doświadczenia i fajnie się bawią grą. To jest monolit, walczący od pierwszej do ostatniej minuty. Szacunek dla nich za to, co robią. Na pewno będzie ciężko, ale my też chcemy pokazać się z dobrej strony i zdobyć punkty. Mecz powinien będzie ciekawy, zacięty, ale mam nadzieję, że z korzyścią dla nas.