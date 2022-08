Weekend upłynie też pod znakiem rywalizacji w samym sercu miasta. U stóp deptaka odbędzie się Ninja Run VI, czyli zmagania dla miłośników biegów z przeszkodami na krótkim dystansie, wzorowanych na telewizyjnym reality-show.

O specyfice zawodów mówi ich organizator Rafał Kasza.

Przeszkody, sekwencje pojawiły się już na stronie wydarzenia. Zawodnik już wcześniej może się przygotować w pewnym sensie na to, co go czeka. Liczy się dobry balans ciała, mocny chwyt. Dużo widowiskowych przeskoków, co zawsze podoba się ludziom. Te przeszkody są dynamiczne. Trzeba się skupić, mieć dużo siły.